День вчителя: Зеленський привітав українських освітян

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"Вихователь, вчитель, викладач, наставник — у будь-який період життя, коли вони навчають нас, ми беремо собі більше, ніж просто знання та навички. Ми беремо характер, цінності, принциповість. І так важливо, коли вони є у вчителя",- зазначив Зеленський.

Президент подякував усім працівникам і працівницям освіти та закликав всіх цінувати своїх учителів — їхню силу, їхнє знання, які вони передають своїм учням.

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