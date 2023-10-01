День вчителя: Зеленський привітав українських освітян
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З нагоди Дня вчителя, який відзначається сьогодні, у першу неділю жовтня, Президент України привітав українських освітян. Відеопривітання розмістив на своїх сторінках у соцмережах, пише УНН.
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"Вихователь, вчитель, викладач, наставник — у будь-який період життя, коли вони навчають нас, ми беремо собі більше, ніж просто знання та навички. Ми беремо характер, цінності, принциповість. І так важливо, коли вони є у вчителя",- зазначив Зеленський.
Президент подякував усім працівникам і працівницям освіти та закликав всіх цінувати своїх учителів — їхню силу, їхнє знання, які вони передають своїм учням.
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