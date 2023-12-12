Дело экс-главы Фонда госимущества: сообщено о подозрении должностному лицу "Укрнафты"

Должностному лицу ПАО "Укрнафта", бывшему первому заместителю председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко - Денису Кудину сообщили о подозрении по делу о завладении более 400 млн грн средств госпредприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

... сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя ФГИУ - еще одному участнику возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации - говорится в сообщении.

Сообщается, что действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 255 УК Украины.

В НАБУ отмечают, что речь идет о бывшем первом заместителе председателя ФГИУ (2021 год), который является действующим должностным лицом ПАО "Укрнафта".

Так, на сегодня в деле уже 11 подозреваемых:

- глава Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации;

- соорганизатор преступления - приближенное к главе ФГИУ лицо;

- первый заместитель председателя ФГИУ;

- советник председателя ФГИУ;

- два человека, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";

- в. и. о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

- два собственника ООО - победитель аукциона на "ОПЗ";

- два лица - соучастники преступления (должности лиц указаны на момент совершения преступления).

Как стало известно УНН из собственных источников, речь о Денисе Кудине, который был первым заместителем председателя ФГИУ в 2021 году.

Добавим

В марте 2023 года разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 400 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

Первый эпизод - о коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству), второй - на "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). Также лицам инкриминируется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.