Дело экс-главы Фонда госимущества: сообщено о подозрении должностному лицу "Укрнафты"
Киев • УНН
Должностному лицу "Укрнафты" и бывшему заместителю председателя ФГИУ, предъявлено обвинение в хищении более 400 миллионов гривен государственных предприятий. Он является одним из 11 подозреваемых по делу о масштабной коррупции и отмывании средств на сумму более 10 миллиардов гривен.
Должностному лицу ПАО "Укрнафта", бывшему первому заместителю председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко - Денису Кудину сообщили о подозрении по делу о завладении более 400 млн грн средств госпредприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
... сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя ФГИУ - еще одному участнику возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации
Сообщается, что действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 255 УК Украины.
В НАБУ отмечают, что речь идет о бывшем первом заместителе председателя ФГИУ (2021 год), который является действующим должностным лицом ПАО "Укрнафта".
Так, на сегодня в деле уже 11 подозреваемых:
- глава Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации;
- соорганизатор преступления - приближенное к главе ФГИУ лицо;
- первый заместитель председателя ФГИУ;
- советник председателя ФГИУ;
- два человека, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";
- в. и. о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
- два собственника ООО - победитель аукциона на "ОПЗ";
- два лица - соучастники преступления (должности лиц указаны на момент совершения преступления).
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о Денисе Кудине, который был первым заместителем председателя ФГИУ в 2021 году.
Добавим
В марте 2023 года разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 400 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".
Первый эпизод - о коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству), второй - на "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). Также лицам инкриминируется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.
Дело экс-главы Фонда госимущества: сообщено о подозрении должностному лицу "Укрнафты"
Должностному лицу "Укрнафты" и бывшему заместителю председателя ФГИУ, предъявлено обвинение в хищении более 400 миллионов гривен государственных предприятий. Он является одним из 11 подозреваемых по делу о масштабной коррупции и отмывании средств на сумму более 10 миллиардов гривен.
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