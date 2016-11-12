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15 марта, 19:03 • 109495 просмотра

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15 марта, 13:44 • 150536 просмотра

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Делегация РФ внесла на рассмотрение комитета Генассамблеи резолюцию о борьбе с нацизмом

Делегация РФ внесла на рассмотрение комитета Генассамблеи резолюцию о борьбе с нацизмом

Киев • УНН

 • 8193 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Делегация Российской Федерации в соавторстве с другими государствами внесла на рассмотрение делегатов Третьего комитета Генеральной Ассамблеи проект резолюции борьбе с героизацией нацизма, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.

Так, полное название резолюции - "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Отмечается, что в проекте выражается обеспокоенность прославлением нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого.

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В документе осуждаются также попытки осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса останков таких лиц.

Авторы проекта с беспокойством констатируют увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру.

Предполагается, что решение по предложенному Россией проекту резолюции будет приниматься на следующей неделе.

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