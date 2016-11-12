Делегація РФ внесла на розгляд комітету Генасамблеї резолюцію в боротьбі з нацизмом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Делегація Російської Федерації в співавторстві з іншими державами внесла на розгляд делегатів Третього комітету Генеральної Асамблеї проект резолюцію боротьбі з героїзацією нацизму, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.
Так, повна назва резолюції — “Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом і іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості”.
Зазначається, що в проекті висловлюється стурбованість прославлянням нацистського руху, неонацизму і колишніх членів організації “Ваффен СС”, у тому числі шляхом спорудження пам’ятників і меморіалів і проведення публічних демонстрацій в цілях прославляння нацистського минулого.
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У документі засуджуються також спроби осквернення або руйнування пам’ятників, споруджених в пам’ять про тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни, а також незаконної ексгумації або перенесення останків таких осіб.
Автори проекту з занепокоєнням констатують збільшення числа інцидентів расистського характеру по всьому світу.
Передбачається, що рішення щодо запропонованого Росією проекту резолюції буде прийматися на наступному тижні.