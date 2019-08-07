Дебют защитника: украинец стал автором победного гола в Кубке Лиги Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Защитник португальской “Витории Гимараеш” Валерий Бондаренко провел результативный дебют в составе португальского клуба, сообщает УНН со ссылкой на “Виторию Гимараеш”.
Во втором круге Кубка лиги Португалии “Витория Гимараеш” нанесла минимальное поражение ФК “Фейренси” 1:0. Единственный гол во встрече оформил наш соотечественник.
Украинец вышел в стартовом составе и отметился на 10-й минуте ударом головой после подачи с углового.
Примечательно, что это был дебютный официальный матч защитника за “Виторию Гимараеш”.
Добавим, что Бондаренко (права на футболиста принадлежат “Шахтеру”) в составе “Витории Гимараеш” проведет матч квалификации Лиги Европы с “Вентспилсом” 8 августа.