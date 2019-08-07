Дебют захисника: українець став автором переможного голу в Кубку ліги Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Оборонець португальської “Віторії Гімараєш” Валерій Бондаренко провів результативний дебют у складі португальського клубу, повідомляє УНН з посиланням на “Віторію Гімараєш”.
У другому колі Кубку ліги Португалії “Віторія Гімараєш” завдала мінімальної поразки ФК “Фейренсі” 1:0. Єдиний гол у зустрічі оформив наш співвітчизник.
Українець вийшов у стартовому складі і відзначився на 10-й хвилині ударом головою після подачі з кутового.
Примітно, що це був дебютний офіційний матч захисника за “Віторію Гімараєш”.
Додамо, що Бондаренко (права на футболіста належать “Шахтарю”) у складі “Віторії Гімараєш” проведе матч кваліфікації Ліги Європи із “Вентспілсом” 8-го серпня.