ГБР: чиновники зарабатывали на закупке списанной техники для порта "Южный"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47848 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109600 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101495 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108703 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118942 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147915 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148393 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140415 просмотра

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5 марта, 15:49 • 187003 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116731 просмотра

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ГБР: чиновники зарабатывали на закупке списанной техники для порта "Южный"

ГБР: чиновники зарабатывали на закупке списанной техники для порта "Южный"

Киев  •  УНН

 • 10251 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Государственное бюро расследований разоблачило чиновников, которые подозреваются в том, что, злоупотребляя служебным положением, совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП "Морской торговый порт "Южный". Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП "Морской торговый порт "Южный". Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Также, были проведены санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 миллионов гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.

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