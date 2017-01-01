Д.Трамп усомнился в причастности России к кибервзломам США

По словам Д.Трампа, ответственным за взлом серверов Демократической партии могла быть не Россия, а "кто-то другой". Д.Трамп заявил, что знает много о деле "русских хакеров", чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями на следующей неделе. Избранный президент США также выразил надежду, что США будут иметь "замечательные отношения" со многими странами, включая Россию и Китай.