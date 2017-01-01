Д.Трамп засумнівався в причетності Росії до кіберзломів США

За словами Д.Трампа, відповідальним за злом серверів Демократичної партії могла бути не Росія, а “хтось інший”. Д.Трамп заявив, що знає багато про справі “російських хакерів”, чого не знають інші, і пообіцяв поділитися подробицями наступного тижня. Обраний президент США також висловив сподівання, що США будуть “чудові відносини” з багатьма країнами, включаючи Росію і Китай.