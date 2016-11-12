Д.Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 листопала. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени планирует провести телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В своем интервью Д.Трамп рассказал, что получил "чудесное" письмо от Путина, и добавил, что "скоро в них запланирован телефонный разговор".
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Как сообщал УНН, президент Франции Франсуа Олланд с Д.Трамп во время телефонного разговора обсудили борьбу с терроризмом, Украину и Сирию.