Д.Трамп запланував телефонну розмову з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопала. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром планує провести телефонну розмову з російським очільником Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
В своєму інтерв’ю Д.Трамп розповів, що отримав “чудесний” лист від В.Путіна, і додав, що “незабаром у них запланована телефонна розмова”.
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Як повідомляв УНН, президент Франції Франсуа Олланд з Д.Трампом під час телефонної розмови обговорили боротьбу з тероризмом, Україну та Сирію.