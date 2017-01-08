Д.Трамп принял выводы разведки о причастности России к кибератакам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп принял выводы разведки США о причастности России к кибератакам во время президентских выборов. Об этом сообщил председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус, передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Я думаю, он (Д.Трамп - ред.) принимает выводы (разведки США - ред.). Он не отрицает, что структуры России стоят за этими конкретными хакерскими атаками ", - сказал Р.Прибус.
Также он отметил, что Россия и Китай уже давно пытаются влиять на выборы в других странах и "очень вероятно", что Д.Трамп может принять меры против России, на фоне публичных заявлений об улучшении с ней отношений.
Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальноую программу по оказанию влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.
В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властью России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаке во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентские выборы в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.