Д.Трамп прийняв висновки розвідки про причетність Росії до кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп прийняв висновки розвідки США щодо причетності Росії до кібератак під час президентських виборів. Про це повідомив голова Національного комітету Республіканської партії Райнс Прібус, передає УНН з посиланням на Fox News.
“Я думаю, він (Д.Трамп — ред.) приймає висновки (розвідки США — ред.). Він не заперечує, що структури Росії стоять за цими конкретними хакерськими атаками”, — сказав Р.Прібус.
Також він зазначив, що Росія і Китай уже давно намагаються впливати на вибори в інших країнах і “дуже ймовірно”, що Д.Трамп може вжити заходів проти Росії, на фоні публічних заяв про поліпшення з нею відносин.
Як повідомляв УНН, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.
Нагадаємо, минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних зі владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.