Д.Трамп не допустит создания ядерного оружия КНДР способной достичь США

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "карать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the US It will not happen!

"Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не будет! ", - написал Д.Трамп.

Также Д.Трамп обвинил Китай в том, что его власть недостаточно помогает в урегулировании вопроса с КНДР. По его словам, "Китай получил большую прибыль в результате выгодной только для него торговле с США, но не может помочь с Северной Кореей".

Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР до 2020 года сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the US in totally one-sided trade, but will not help with North Korea. Nice!

