Д.Трамп не допустить створення ядерної зброї КНДР здатної досягти США

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив в ході новорічного звернення, що Пхеньян готується до випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Уточнювалося, що він також обіцяв “карати ворогів країни”, підсилюючи військовий потенціал, якщо США і Південна Корея не відмовляться від проведення навчань.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2017 г.

“Північна Корея заявила, що знаходиться на завершальній стадії розробки ядерної зброї, здатного досягти території США. Цього не буде!” — написав Д.Трамп.

Також Д.Трамп звинуватив Китай у тому, що його влада недостатньо допомагає у врегулюванні питання з КНДР. За його словами, “Китай отримав великий прибуток в результаті вигідної лише для нього торгівлі з США, але не може допомогти з Північною Кореєю”.

Раніше агентство Ренхап повідомило, що КНДР до 2020 року зможе створити міжконтинентальні балістичні ракети, які будуть здатні досягти території США.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2017 г.