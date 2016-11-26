Д.Трамп назвал Ф.Кастро "жестоким диктатором"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп назвал лидера кубинской революции Фиделя Кастро "жестоким диктатором", который "ущемлял собственный народ около шести десятилетий", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Он также выразил надежду, что кубинцы смогут двигаться к свободному будущему.
"Хотя Куба остается тоталитарным островом, надеюсь, что сегодняшний день будет обозначать уход от длительных ужасов", - говорится в заявлении Д.Трампа, который займет должность президента в январе.
Президент США Барак Обама заявил, что "огромное влияние" Ф.Кастро "оценит история".
Во времена президентства Б.Обамы отношения между двумя странами несколько потеплели, в частности - в 2015 году были восстановлены дипломатические связи.