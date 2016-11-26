Д.Трамп назвал Ф.Кастро "жестоким диктатором"

Он также выразил надежду, что кубинцы смогут двигаться к свободному будущему.

"Хотя Куба остается тоталитарным островом, надеюсь, что сегодняшний день будет обозначать уход от длительных ужасов", - говорится в заявлении Д.Трампа, который займет должность президента в январе.

Президент США Барак Обама заявил, что "огромное влияние" Ф.Кастро "оценит история".

Во времена президентства Б.Обамы отношения между двумя странами несколько потеплели, в частности - в 2015 году были восстановлены дипломатические связи.