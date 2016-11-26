Д.Трамп назвав Ф.Кастро "жорстоким диктатором"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп назвав лідера кубиснької революції Фіделя Кастро "жорстоким диктатором", який "утискав власний народ близько шести десятиліть", передає УНН з посиланням на ВВС.
Він також висловив сподівання, що кубинці зможуть рухатись до вільнішого майбутнього.
"Хоча Куба залишається тоталітарним островом, сподіваюся, що сьогоднішній день позначатиме відхід від тривалих жахіть", - сказано в заяві Д.Трампа, який обійме посаду президента у січні.
Президент США Барак Обама заявив, що "величезний вплив" Ф.Кастро "оцінить історія".
За часів президентства Б.Обами стосунки між двома країнами дещо потеплішали, зокрема - у 2015 році були відновлені дипломатичні зв'язки.