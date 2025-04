Д.Трамп назвал А.Шварценеггера плохим губернатором и еще худшим телеведущим

"Да, Арнольд Шварценеггер действительно плохо работал на должности губернатора Калифорнии и еще хуже в качестве ведущего телешоу" Ученик знаменитости ". Но он хотя бы пытался", - заявил Д.Трамп.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice ... but at least he tried hard!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г

Как сообщал УНН, Д.Трамп заявил, что из-за участия в реалити-шоу "Ученик знаменитости" рейтинги программы значительно упали, назвав это "полной катастрофой". А.Шварценеггер в ответ президенту США записал видео, в котором предложил Д.Трампу поменяться местами.