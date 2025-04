Д.Трамп назвав А.Шварценеггера поганим губернатором і ще гіршим телеведучим

"Так, Арнольд Шварценеггер дійсно погано працював на посаді губернатора Каліфорнії і ще гірше в якості ведучого телешоу “Учень знаменитості”. Але він хоча б намагався“,- заявив Д.Трамп.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 лютого 2017 р.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп заявив, що через участь у реаліті-шоу “Учень знаменитості” рейтинги програми значно впали, назвавши це “повною катастрофою”. А.Шварценеггер у відповідь президенту США записав відео, в якому запропонував Д.Трампу помінятися місцями.