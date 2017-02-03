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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55686 перегляди

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Д.Трамп назвав А.Шварценеггера поганим губернатором і ще гіршим телеведучим

Київ • УНН

 • 14448 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН.  Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter назвав колишнього губернатора Каліфорнії та кіноактора Арнольда Шварценеггера поганим губернатором і ще гіршим телеведучим, передає УНН.

Д.Трамп назвав А.Шварценеггера поганим губернатором і ще гіршим телеведучим

"Так, Арнольд Шварценеггер дійсно погано працював на посаді губернатора Каліфорнії і ще гірше в якості ведучого телешоу “Учень знаменитості”. Але він хоча б намагався“,- заявив Д.Трамп.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 лютого 2017 р.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп заявив, що через участь у реаліті-шоу “Учень знаменитості” рейтинги програми значно впали, назвавши це “повною катастрофою”. А.Шварценеггер у відповідь президенту США записав відео, в якому запропонував Д.Трампу помінятися місцями.

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