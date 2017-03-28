Д.Песков опроверг информацию о своем визите в Луганск

"Очередная "утка". А СБУ пусть работает. Пусть проверяет, это их работа", - заявил он, отвечая на вопрос о том, что он якобы посетил Луганск.

"Я прямо из Луганска и звоню. Шутка", - сказал Д.Песков.

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что Д.Песков тайно прибыл в Луганск якобы для смены руководства "ЛНР".

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины пока не комментирует информацию о тайном визите пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова в Луганск.