Д.Песков опроверг информацию о своем визите в Луганск
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о своем визите в Луганск. Об этом сообщает Газета.Ru, передает УНН.
"Очередная "утка". А СБУ пусть работает. Пусть проверяет, это их работа", - заявил он, отвечая на вопрос о том, что он якобы посетил Луганск.
"Я прямо из Луганска и звоню. Шутка", - сказал Д.Песков.
Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что Д.Песков тайно прибыл в Луганск якобы для смены руководства "ЛНР".
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины пока не комментирует информацию о тайном визите пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова в Луганск.