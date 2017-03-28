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Д.Пєсков заперечив інформацію про свій візит до Луганська

Д.Пєсков заперечив інформацію про свій візит до Луганська

Київ • УНН

 • 20871 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про свій візит до Луганська. Про це повідомляє Газета.Ru, передає УНН.

“Чергова "качка". А СБУ нехай працює. Нехай перевіряє, це їх робота”, — заявив він, відповідаючи на питання про те, що він нібито відвідав Луганськ.

“Я прямо з Луганська і дзвоню. Жарт”, — сказав Д.Пєсков.

Зазначимо, що у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Д.Пєсков таємно прибув у Луганськ нібито для зміни керівництва “ЛНР”.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України поки не коментує інформацію про таємний візит прес-секретаря Президента РФ Дмитра Пєскова у Луганськ.

Українські Національні Новини

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