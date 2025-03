CNN: HBO не понравился твит Трампа с отсылкой к "Игре престолов"

Ранее американский лидер опубликовал в своем Twitter картинку, напоминающую по оформлению постер телесериала. На ней изображен сам Трамп, а также помещена надпись “Санкции близко. Пятое ноября”, вероятно, отсылающая к американским санкциям против Ирана, которые должны вступить в силу в этот день. Надпись была сделана фирменным шрифтом “Игры престолов”, а также напоминала выражение “Зима близко”, которое любил произносить один из персонажей саги.

“Нам не было известно об этом сообщении, и мы бы предпочли, чтобы наш фирменный стиль не присваивали себе в политических целях”, — указали представители HBO в заявлении, которое приводит CNN. На официальной странице в Twitter HBO также опубликовал шуточный “укор” Трампу, задав подписчикам вопрос: “Как сказать неправомерное использование на дотракийском (вымышленный язык, разработанный для телесериала „Игра престолов“)?”

Сериал “Игра престолов” создан по мотивам цикла романов Джорджа Мартина “Песнь льда и пламени”. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года, а заключительный (восьмой) сезон, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения, в этом году он был удостоен телевизионной премии Emmy в категории “Лучший драматический сериал”.

How do you say trademark misuse in Dothraki?

— HBO (@HBO) 2 ноября 2018