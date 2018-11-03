CNN: HBO не понравился твит Трампа с отсылкой к "Игре престолов"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108397 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116363 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154798 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148031 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138228 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129045 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173852 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118145 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141696 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145432 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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CNN: HBO не понравился твит Трампа с отсылкой к "Игре престолов"

CNN: HBO не понравился твит Трампа с отсылкой к "Игре престолов"

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Телеканал HBO, занимается производством сериала “Игра престолов”, выразил недовольство по поводу твита президента США Дональда Трампа с отсылкой к этой саге. Об этом в пятницу сообщает телеканал CNN, информирует УНН.

Ранее американский лидер опубликовал в своем Twitter картинку, напоминающую по оформлению постер телесериала. На ней изображен сам Трамп, а также помещена надпись “Санкции близко. Пятое ноября”, вероятно, отсылающая к американским санкциям против Ирана, которые должны вступить в силу в этот день. Надпись была сделана фирменным шрифтом “Игры престолов”, а также напоминала выражение “Зима близко”, которое любил произносить один из персонажей саги.

“Нам не было известно об этом сообщении, и мы бы предпочли, чтобы наш фирменный стиль не присваивали себе в политических целях”, — указали представители HBO в заявлении, которое приводит CNN. На официальной странице в Twitter HBO также опубликовал шуточный “укор” Трампу, задав подписчикам вопрос: “Как сказать неправомерное использование на дотракийском (вымышленный язык, разработанный для телесериала „Игра престолов“)?”

Сериал “Игра престолов” создан по мотивам цикла романов Джорджа Мартина “Песнь льда и пламени”. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года, а заключительный (восьмой) сезон, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения, в этом году он был удостоен телевизионной премии Emmy в категории “Лучший драматический сериал”.

How do you say trademark misuse in Dothraki?

— HBO (@HBO) 2 ноября 2018

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