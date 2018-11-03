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CNN: HBO не сподобався твіт Трампа з відсиланням до "Гри престолів"

CNN: HBO не сподобався твіт Трампа з відсиланням до "Гри престолів"

Київ • УНН

 • 10802 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Телеканал HBO, який займається виробництвом серіалу “Гра престолів”, висловив невдоволення з приводу твіту президента США Дональда Трампа з відсиланням до цієї саги. Про це в п’ятницю повідомляє телеканал CNN, інформує УНН.

Раніше американський лідер опублікував у своєму Twitter картинку, що нагадує за оформлення постер телесеріалу. На ній зображений сам Трамп, а також розміщено напис “Санкції близько. П’яте листопада”, вірогідно, який відсилає до американських санкцій проти Ірану, які повинні вступити в силу в цей день. Напис було зроблено фірмовим шрифтом “Гри престолів”, а також нагадував вираз “Зима близько”, яке любив вимовляти один з персонажів саги.

“Нам не було відомо про це повідомлення, і ми б вважали за краще, щоб наш фірмовий стиль не привласнювали собі в політичних цілях”, — вказали представники HBO в заяві, яку наводить CNN. На офіційній сторінці в Twitter HBO також опублікував жартівливий “докір” Трампу, задавши підписникам питання: “Як сказати неправомірне використання на дотракійському (вигадана мова, розроблена для телесеріалу „Гра престолів“)?”

Серіал “Гра престолів” створений за мотивами циклу романів Джорджа Мартіна “Пісня льоду і полум’я”. Прем’єра першого сезону відбулася в квітні 2011 року, а заключний (восьмий) сезон, як очікується, вийде в ефір в 2019 році. Серіал є одним з найдорожчих проектів в історії американського телебачення, в цьому році він був удостоєний телевізійної премії Emmy в категорії “Кращий драматичний серіал”.

How do you say trademark misuse in Dothraki?

— HBO (@HBO) 2 листопада 2018 р.

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