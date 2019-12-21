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Четыре трехочковых Михайлюка не спасли "Детройт" от поражения в НБА

Четыре трехочковых Михайлюка не спасли "Детройт" от поражения в НБА

Киев  •  УНН

 • 11194 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинский защитник Святослав Михайлюк провел результативный выступление в выездном матче НБА своего "Детройта" против "Бостона", передает корреспондент УНН.

Встреча началась с результативной передачи украинском на Тони Снелла, который открыл счет в баталии. Однако два броска по кольцу в первой четверти от Михайлюка не повлекли попаданий. После некоторых неудач во втором промежутке, уроженец Черкасс реализовал трехочковый.

В третьей четверти украинец еще дважды поразил кольцо "Бостона" из-за дуги, а также реализовал дальнюю попытку на последних минутах.

За 27 сыгранных минут уроженец Черкасс набрал 12 очков (0/5 двухочковые, 4/7 трехочковые), 2 подбора, 2 перехвата и передача, и стал третьим по результативности в составе "Детройта" после Мейкера (15) и Деррика Роуза (14) .

Добавим, что несмотря на такое выступление Украинский "Пистонс" потерпел поражение 93:114.

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