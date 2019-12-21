Чотири триочкових Михайлюка не врятували "Детройт" від поразки в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Український захисник Святослав Михайлюк провів результативний виступ у виїзному матчі НБА свого "Детройта" проти "Бостона", передає кореспондент УНН.
Зустріч почалася із результативної передачі українця на Тоні Снелла, який відкрив рахунок у баталії. Проте два кидки по кільцю у першій чверті від Михайлюка не призвели до влучань. Після деяких невдач у другому проміжку, уродженець Черкас реалізував триочковий.
У третій чверті українець ще двічі вразив кільце "Бостона" із-за дуги, а також реалізував дальню спробу на останніх хвилинах.
За 27 зіграних хвилин уродженець Черкас набрав 12 очок (0/5 двоочкові, 4/7 триочкові), 2 підбирання, 2 перехоплення і передача, та став третім за результативністю у складі "Детройта" після Мейкера (15) і Дерріка Роуза (14).
Додамо, що попри такий виступ українця "Пістонс" зазнав поразки 93:114.