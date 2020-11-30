Черногория, несмотря на призывы ЕС, решила выслать посла Сербии, Белград - передумал отвечать аналогично

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Черногории отказалось отозвать свое решение об объявлении посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата, несмотря на призыв еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгейи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, пишет УНН.

“МИД Черногории, как и еврокомиссар Оливер Варгейи, приветствует решение правительства Сербии не высылать посла Черногории в Сербии, потому что для этого не было причин. Посол Тарзан Милошевич представляет свою страну, уважая Сербию, не вмешиваясь в ее внутренние дела... В отличие от него сербский посол постоянно вмешивался во внутренние дела Черногории. В связи с этим правительство и МИД не отменят своего решения”, — говорится в сообщении.

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что после консультаций с президентом Александаром Вучичем не будет высылать посла Черногории, хотя в субботу Министерство иностранных дел Сербии объявило Милошевича персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Подгорицы. Решение кабмина Сербии приветствовал еврокомиссар Оливер Варгейи, который написал на своей странице в Twitter, что “призывает Черногорию сделать то же самое” ради добрососедских отношений и регионального сотрудничества, которые являются основой процесса ассоциации с ЕС. Однако уходящее правительство Черногории не вняло призывам из Брюсселя.

#Montenegro #Serbia: I welcome Serbian Government decision to withdraw expelling of Montenegrin ambassador. I call on Montenegro to do the same. Respect for good neighbourly relations®ional cooperation are cornerstones of #EUenlargement & Association and Stabilisation Process.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) November 29, 2020

Ранее черногорское внешнеполитическое ведомство объявило персоной нон грата сербского посла Владимира Божовича за “вмешательство во внутренние дела Черногории, поведение и заявления, несовместимые с принятыми стандартами ведения дипломатической работы”. По утверждению МИД Черногории, сербский посол “назвал нелегитимный и незаконный подгорицкий парламент 1918 года „освобождением“ и „свободной волей“ черногорского народа”. Дипведомство Черногории отметило, что Божович “унизил черногорский парламент, принявший 29 ноября 2018 года резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, которым был упразднен суверенитет Черногории, ее территория присоединена к Королевству Сербия, а король Никола Негош Петрович свергнут с престола”.

Великая народная скупщина сербского народа в Черногории (Подгорицкая скупщина) — собрание народных представителей Черногории, состоявшееся в Подгорице в ноябре 1918 года и принявшее решение об объединении с Сербией.

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