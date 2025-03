Чорногорія, попри заклики ЄС, вирішила вислати посла Сербії, Белград - передумав відповідати аналогічно

“МЗС Чорногорії, як і єврокомісар Олівер Варгейі, вітає рішення уряду Сербії не висилати посла Чорногорії в Сербії, тому що для цього не було причин. Посол Тарзан Мілошевич представляє свою країну, поважаючи Сербію, не втручаючись в її внутрішні справи... На відміну від нього сербський посол постійно втручався у внутрішні справи Чорногорії. У зв’язку з цим уряд і МЗС не скасують свого рішення”, — йдеться в повідомленні.

Прем’єрка Сербії Ана Брнабіч заявила в неділю, що після консультацій з президентом Александаром Вучічем не висилатиме посла Чорногорії, хоча в суботу Міністерство закордонних справ Сербії оголосило Мілошевича персоною нон грата у відповідь на аналогічний крок Подгориці. Рішення кабміну Сербії привітав єврокомісар Олівер Варгейі, який написав на своїй сторінці в Twitter, що “закликає Чорногорію зробити те ж саме” заради добросусідських відносин і регіонального співробітництва, які є основою процесу асоціації з ЄС. Однак уряд Чорногорії, який завершує роботу, не послухав заклики з Брюсселя.

#Montenegro #Serbia : I welcome Serbian Government decision to withdraw expelling of Montenegrin ambassador . I call on Montenegro to do the same. Respect for good neighbourly relations & regional cooperation are cornerstones of #EUenlargement & Association and Stabilisation Process.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) November 29, 2020

Раніше чорногорське зовнішньополітичне відомство оголосило персоною нон грата сербського посла Владіміра Божовіча за “втручання у внутрішні справи Чорногорії, поведінку і заяви, несумісні з прийнятими стандартами ведення дипломатичної роботи”. За твердженням МЗС Чорногорії, сербський посол “назвав нелегітимним і незаконним Подгорицький парламент 1918 року „звільненням“ і „свободою волі“ чорногорського народу”. Дипвідомство Чорногорії відзначило, що Божовіч “принизив чорногорський парламент, який прийняв 29 листопада 2018 року резолюцію про скасування рішення Подгорицької скупщини, яким був скасований суверенітет Чорногорії, її територія приєднана до Королівства Сербія, а король Нікола Негош Петровіч скинутий із престолу”.

Велика народна скупщина сербського народу в Чорногорії (Подгорицька скупщина) — збори народних представників Чорногорії, які відбулися в Подгориці в листопаді 1918 року і які прийняли рішення про об’єднання з Сербією.