Мужчину, который пытался разнять двух человек убили ножом в Донецкой области

Во время конфликта между двумя мужчинами, один из свидетелей пытался разнять конфликтующих, за что поплатился жизнью. От серьезного повреждения внутренних органов пострадавший скончался по дороге в больницу.

Сегодня утром у подъезда многоэтажки в городе Северск встретились четыре местных жителя, в двух из которых сложились длительные неприязненные отношения. Не отходя от подъезда, двое мужчин начали конфликтовать, во время чего один из них нанес два удара по лицу своего оппонента. Чтобы ответить нападающему, человек зашел домой, вооружился кухонным ножом, вернулся на улицу, чтобы продолжить конфликт, и попытался ударить ножом обидчика. В это время 42-летний свидетель конфликтной ситуации пытался успокоить оппонентов, встав на пути между ними, в результате чего получил удар ножом в живот.

Другой свидетель этого события немедленно позвонил в полицию и вызвал карету скорой помощи. Но спасти мужчину не удалось, он умер в карете скорой помощи.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Орудие преступления изъято. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Этот факт внесен в единый реестр досудебного расследования с предварительной квалификацией по ч.2 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.