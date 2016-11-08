Чоловіка, який намагався розборонити двох людей, вбили ножем на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Донецькій області чоловік при спробі розняти двох людей отримав удар ножем і помер. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Під час конфлікту між двома чоловіками, один зі свідків намагався розняти конфліктуючих, за що поплатився життям. Від серйозного пошкодження внутрішніх органів постраждалий помер по дорозі в лікарню.
Сьогодні вранці біля під’їзду багатоповерхівки в місті Северськ зустрілися чотири місцевих жителя, у двох з яких склалися тривалі неприязні стосунки. Не відходячи від під’їзду, двоє чоловіків почали конфліктувати, під час чого один з них завдав два удари по обличчю свого опонента. Щоб відповісти нападаючому, чоловік зайшов додому, озброївся кухонним ножем, повернувся на вулицю, щоб продовжити конфлікт, і спробував вдарити ножем кривдника. У цей час 42-річний свідок конфліктної ситуації намагався заспокоїти опонентів, ставши на шляху між ними, в результаті чого отримав удар ножем в живіт.
Інший свідок цієї події негайно подзвонив в поліцію і викликав карету швидкої допомоги. Але врятувати чоловіка не змогли, він помер в кареті швидкої допомоги.
Зараз правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Знаряддя злочину вилучено. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.
Цей факт внесений до єдиного реєстру досудового розслідування з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.