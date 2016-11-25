Мужчину, который из ревности убил знакомого, будут судить в Киевской области

Установлено, что в августе текущего года, 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в новостройке в с.Горенка Киево-Святошинского района, во время ссоры с потерпевшим, возникшей на почве ревности, нанес последнему семь ножевых ударов в область груди, от которых потерпевший скончался на месте преступления.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Преступнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.