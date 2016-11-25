Чоловіка, який через ревнощі вбив знайомого, судитимуть на Київщині

Установлено, що у серпні поточного року, 35-річний чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи в новобудові у с.Горенка Києво-Святошинського району, під час сварки з потерпілим, яка виникла на ґрунті ревнощів, наніс останньому сім ножових ударів в область грудей, від яких потерпілий помер на місці злочину.

Чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.