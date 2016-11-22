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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Мужчину, который забил знакомого до смерти, задержали в Донецкой области

Киев • УНН

 • 5397 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил своего знакомого в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

Мужчину, который забил знакомого до смерти, задержали в Донецкой области

В полицию поступило сообщение от 22-летнего жителя Бахмутского района, который рассказал, что придя вечером домой, увидел во дворе своего дома труп незнакомого мужчины. Правоохранители установили, что сам мужчина причастен к преступлению.

В ходе расследования выяснилось, что 22-летний мужчина вместе со своим отцом и еще одним знакомым распивали спиртные напитки. Впоследствии, когда гость уже шел домой, хозяину показалось, что он подозрительно себя ведет. Взяв в руки топор, он проследил за гостем. Задержанный догнал мужчину во дворе и нанес ему несколько ударов обухом, после чего оставил раненого знакомого на земле и пошел по своим делам.

Вернувшись домой, он сначала придумал версию, в которой выступал исключительно свидетелем - мужчиной который обнаружил труп и вызвал полицию.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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