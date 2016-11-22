Мужчину, который забил знакомого до смерти, задержали в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил своего знакомого в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
В полицию поступило сообщение от 22-летнего жителя Бахмутского района, который рассказал, что придя вечером домой, увидел во дворе своего дома труп незнакомого мужчины. Правоохранители установили, что сам мужчина причастен к преступлению.
В ходе расследования выяснилось, что 22-летний мужчина вместе со своим отцом и еще одним знакомым распивали спиртные напитки. Впоследствии, когда гость уже шел домой, хозяину показалось, что он подозрительно себя ведет. Взяв в руки топор, он проследил за гостем. Задержанный догнал мужчину во дворе и нанес ему несколько ударов обухом, после чего оставил раненого знакомого на земле и пошел по своим делам.
Вернувшись домой, он сначала придумал версию, в которой выступал исключительно свидетелем - мужчиной который обнаружил труп и вызвал полицию.
По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.