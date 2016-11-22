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Чоловіка, що забив знайомого до смерті, затримали на Донеччині

Київ • УНН

 • 5397 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті забив свого знайомого на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Чоловіка, що забив знайомого до смерті, затримали на Донеччині

До поліції найшло повідомлення від 22-річного жителя Бахмутського району, який розповів, що прийшовши ввечері додому, побачив на подвір’ї свого будинку труп незнайомого чоловіка. Правоохоронці встановили, що сам чоловік причетний до злочину.

В ході розслідування з'ясувалось, що 22-річний чоловік разом зі своїм батьком та ще одним знайомим розпивали спиртні напої. Згодом, коли гість вже йшов додому, хазяїну здалось, що той підозріло себе поводить. Взявши в руки сокиру, він прослідкував за гостем. Затриманий наздогнав чоловіка на подвір'ї і завдавав йому кілька ударів обухом, після чого залишив пораненого знайомого на землі та пішов по своїм справам.

Повернувшись додому, він спочатку вигадав версію, в якій виступав виключно свідком – чоловіком який тільки-но виявив труп та викликав правоохоронців.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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