Мужчину с револьвером задержали у детской площадки в Киеве

Как сообщили в пресс-службе, участковые офицеры полиции заметили подозрительного мужчину во время комплексной отработки территории Оболонского района. Он пил пиво неподалеку детской площадки, поэтому правоохранители сделали ему предупреждение.

"Во время общения с полицейскими мужчина заметно волновался - и на это была причина: во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него предмет, похожий на пистолет "Вий", и пять патронов к нему. Изъятые предметы направили на экспертизы. Откуда у 33-летнего уроженца Донецкой области оружие и с какой целью он ее хранил, выяснит следствие", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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