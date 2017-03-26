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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118808 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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11 марта, 14:39 • 129821 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124705 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Мужчину с револьвером задержали у детской площадки в Киеве

Мужчину с револьвером задержали у детской площадки в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14641 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве полиция задержала неподалеку детской площадки мужчину с револьвером, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе, участковые офицеры полиции заметили подозрительного мужчину во время комплексной отработки территории Оболонского района. Он пил пиво неподалеку детской площадки, поэтому правоохранители сделали ему предупреждение.

"Во время общения с полицейскими мужчина заметно волновался - и на это была причина: во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него предмет, похожий на пистолет "Вий", и пять патронов к нему. Изъятые предметы направили на экспертизы. Откуда у 33-летнего уроженца Донецкой области оружие и с какой целью он ее хранил, выяснит следствие", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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