Чоловіка із револьвером затримали біля дитячого майданчику у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві поліція затримала неподалік дитячого майданчику чоловіка із револьвером, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у місті Києві.
Як повідомили у прес-службі, дільничні офіцери поліції помітили підозрілого чоловіка під час комплексного відпрацювання території Оболонського району. Він пив пиво неподалік дитячого майданчика, тому правоохоронці зробили йому попередження.
“Під час спілкування із поліцейськими чоловік помітно хвилювався — і на це була причина: під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього предмет, схожий на револьвер „Вій“, і п’ять патронів до нього. Вилучені предмети направили на експертизи. Звідки у 33-річного уродженця Донецької області зброя та з якою метою він її зберігав, з’ясує слідство”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
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