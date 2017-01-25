Мужчина зарезал ножом соседа в Кировоградской области

Согласно информации, трагедии предшествовала ссора между двумя жителями частного сектора. 51-летний мужчина пришел домой к своему 33-летнему знакомому, во время визита они поссорились. Во время конфликта хозяин дома нанес гостю в живот удар ножом, который используется в хозяйстве.

Подозреваемый задержан, ведется следствие по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.