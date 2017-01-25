Чоловік зарізав ножем сусіда на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, трагедії передувала сварка між двома жителями приватного сектору. 51-річний чоловік прийшов додому до свого 33-річного знайомого, під час візиту вони посварилися. Під час конфлікту господар будинку завдав гостю в живіт удар ножем, який використовується в господарстві.

Наразі підозрюваного затримали, триває слідство за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.