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Чоловік зарізав ножем сусіда на Кіровоградщині

Чоловік зарізав ножем сусіда на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Вчора, в м.Олександрія Кіровоградської області чоловік зарізав ножем сусіда. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Олександрійському відділі поліції.

Згідно з інформацією, трагедії передувала сварка між двома жителями приватного сектору. 51-річний чоловік прийшов додому до свого 33-річного знайомого, під час візиту вони посварилися. Під час конфлікту господар будинку завдав гостю в живіт удар ножем, який використовується в господарстві.

Наразі підозрюваного затримали, триває слідство за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Українські Національні Новини

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