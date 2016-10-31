В результате пожара в Луганской области погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Мужчина погиб во время пожара на базе отдыха в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Луганской области.
Так, 31 октября в 3:57 к спасателям поступило сообщение, что по адресу Попаснянский район, пгт Белогоровка, на базе отдыха шахты им. Д.Ф. Мельникова, горит здание охраны.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1963 г.р.
Предполагаемая причина пожара - неправильное устройство и эксплуатация нагревательной печи и дымохода.