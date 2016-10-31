Внаслідок пожежі на Луганщині загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Чоловік загинув під час пожежі на базі відпочинку на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Луганській області.
Так, 31 жовтня о 03:57 до рятувальників надійшло повідомлення, що за адресою Попаснянський район, смт Білогорівка, на базі відпочинку шахти ім. Д. Ф. Мельникова, горить будівля охорони.
Під час ліквідації пожежірятувальники виявили тіло чоловіка 1963 р.н.
Ймовірна причина пожежі - неправильне влаштування та експлуатація нагрівальної печі та димаря.