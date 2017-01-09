Мужчина из ружья застрелил зятя в Запорожье

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 января. УНН. В одном из домов в Шевченковском районе Запорожья между тестем и зятем возникла ссора, в результате которой один мужчина убил другого. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.