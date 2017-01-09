Мужчина из ружья застрелил зятя в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 января. УНН. В одном из домов в Шевченковском районе Запорожья между тестем и зятем возникла ссора, в результате которой один мужчина убил другого. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Инцидент произошел вчера, 8 января, в 16:30. Во время ссоры, 65-летний глава семейства достал охотничье ружье "ИЖ-27" и выстрелил в грудь своему зятю. В результате огнестрельного ранения, 42-летний мужчина скончался на месте.
Подозреваемого арестовали. Орудие преступления изъято. В полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство".
Ведется следствие.
Напомним, в Запорожье по подозрению в убийстве полицейские задержали сына жертвы.