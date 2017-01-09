Чоловік з рушниці застрелив зятя в Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 січня. УНН. В одному з будинків в Шевченківському районі Запоріжжя між тестем і зятем виникла сварка, в результаті якої один чоловік убив іншого. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.
Інцидент стався вчора, 8-го січня, о 16:30. Під час сварки, 65-річний голова сімейства дістав мисливську рушницю “ІЖ-27” і вистрілив у груди своєму зятю. В результаті вогнепального поранення, 42-річний чоловік помер на місці.
Підозрюваного заарештували. Знаряддя злочину вилучено. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу “Умисне вбивство”.
Ведеться слідство.
Нагадаємо, на Запоріжжі за підозрою у вбивстві поліцейські затримали сина жертви.