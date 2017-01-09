Чоловік з рушниці застрелив зятя в Запоріжжі

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 січня. УНН. В одному з будинків в Шевченківському районі Запоріжжя між тестем і зятем виникла сварка, в результаті якої один чоловік убив іншого. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.