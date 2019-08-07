Мужчина упал в шахту лифта в недостроенном доме в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В недостроенном доме в Киеве 25-летний мужчина упал в шахту лифта. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в Киеве, передает УНН.
Около 13:30 к спасателям поступило сообщение, что на ул. Киквидзе, 41, в 24-этажном недостроенном доме на 2 этаже в шахте лифта находится гражданин.
Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили 25-летнего гражданина, который упал в шахту лифта. Парень выбраться самостоятельно не мог, его получили с помощью спасательной веревки. Пострадавшего передали работникам медицинской помощи.
Причина происшествия пока устанавливаются.
Напомним, в Кировоградской области упал грузовой лифт, внутри которого в тот момент находились два человека.