Чоловік впав у шахту ліфта у недобудованому будинку у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У недобудованому будинку у Києві 25-річний чоловік впав у шахту ліфта. Про це повідомили у прес-службі головного управління ДСНС у Києві, передає УНН.
Близько 13:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що на вул. Кіквідзе, 41, у 24-поверховому недобудованому будинку на 2 поверсі в шахті ліфта перебуває громадянин.
Рятувальники прибули на місце події і виявили 25-річного громадянина, який впав у шахту ліфта. Хлопець вибратися самостійно не міг, його дістали за допомогою рятувальної мотузки. Потерпілого передали працівникам медичної допомоги.
Причину події наразі встановлюють.
Нагадаємо, у Кіровоградській області впав вантажний ліфт, усередині якого у той момент перебували двоє людей.