Мужчина выпал из автомобиля на ходу в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 августа. УНН. В городе Александрия Кировоградской области мужчина выпал из автомобиля Chery Amulet. Об этом корреспонденту УНН рассказал начальник Александрийского отдела полиции ГУНП в области Владимир Хвостов.
Трагедия произошла на улице Садовой.
В полицию о происшествии сообщили работники экстренной медицинской помощи. Правоохранители прибыли на место происшествия. Информация подтвердилась. Пострадавшего с травмами головы и ушибами доставили в городскую больницу Александрии. Там он умер, не приходя в сознание.
Пострадавший - мужчина 1971 года рождения. Сейчас автомобиль, который ему принадлежал, и из которого, по словам заявителей и медработников, он выпал, изъяли. Уже проведен осмотр транспортного средства. Также восстановлена хронология событий и установлены лица, причастные к происшествию. Сейчас назначаются соответствующие экспертизы.
Напомним, в Черновцах пенсионерка во время высадки из маршрутного автобуса упала и сломала ногу.