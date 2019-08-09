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Чоловік випав з автомобіля на ходу на Кіровоградщині

Чоловік випав з автомобіля на ходу на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 серпня. УНН. В місті Олександрія Кіровоградської області чоловік випав з автомобіля Chery Amulet. Про це кореспонденту УНН розповів начальник Олександрійського відділу поліції ГУНП в області Володимир Хвостов.

Трагедія сталася на вулиці Садовій.

У поліцію про подію повідомили працівники екстреної медичної допомоги. Правоохоронці прибули на місце пригоди. Інформація підтвердилася. Потерпілого з травмами голови та забоями доставили до міської лікарні Олександрії. Там він помер, не приходячи до тями.

Потерпілий – чоловік 1971 року народження. Наразі автомобіль, який йому належав, та з якого, зі слів заявників і медпрацівників, він випав, вилучили. Вже проведено огляд транспортного засобу. Також відновлено хронологію подій і встановлено осіб, причетних до пригоди. Зараз призначаються відповідні експертизи.

Нагадаємо, у Чернівцях пенсіонерка під час висадки з маршрутного автобуса впала і зламала ногу.

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