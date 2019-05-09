Пенсіонерка у Чернівцях зламала ногу, виходячи з маршрутки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Чернівцях 85-річна жінка під час висадки з маршрутного автобуса впала і отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернівецькій області.
Як повідомили у прес-службі, 8-го травня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 85-річної чернівчанки, яка під час висадки з маршрутного автобуса впала і отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
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Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.