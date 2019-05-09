Пенсионерка в Черновцах сломала ногу, выходя из маршрутки

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 64831 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92903 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101586 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103476 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126785 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112593 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144757 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130262 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Пенсионерка в Черновцах сломала ногу, выходя из маршрутки

Пенсионерка в Черновцах сломала ногу, выходя из маршрутки

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Черновцах 85-летняя женщина во время высадки из маршрутного автобуса упала и получила телесные повреждения в виде перелома, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.

Как сообщили в пресс-службе, 8 мая в полицию поступило сообщение о госпитализации 85-летней черновчанки, которая во время высадки из маршрутного автобуса упала и получила телесные повреждения в виде перелома. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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