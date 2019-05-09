Пенсионерка в Черновцах сломала ногу, выходя из маршрутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Черновцах 85-летняя женщина во время высадки из маршрутного автобуса упала и получила телесные повреждения в виде перелома, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.
Как сообщили в пресс-службе, 8 мая в полицию поступило сообщение о госпитализации 85-летней черновчанки, которая во время высадки из маршрутного автобуса упала и получила телесные повреждения в виде перелома. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.