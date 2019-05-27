Мужчина убил знакомого топором и закопал труп во дворе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 807 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 28758 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50198 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66821 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117863 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110444 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136932 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144494 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130137 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Мужчина убил знакомого топором и закопал труп во дворе

Мужчина убил знакомого топором и закопал труп во дворе

Киев  •  УНН

 • 21914 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Ровенской области мужчина в ходе застолья поспорил со знакомым, потом ссора переросла в конфликт, в результате которого один из участников забил другого до смерти, а труп спрятал во дворе собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Еще 23 мая 36-летняя жительница села Гайки, сообщила в полицию, что несколько дней назад ее 35-летний брат ушел из дома и его местонахождение неизвестно.

Полицейские в рамках уголовного производства начали поиски пропавшего мужчины. Вчера, 26 мая, сестра разыскиваемого наведалась к знакомому, с которым брат время от времени устраивал застолья. Когда женщина обнаружила у него во дворе обувь брата, заподозрила неладное и сразу вызвала полицию.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа Радивиловского отделения и полицейские области. Правоохранители установили, что 17 мая поздно вечером 35-летний житель села Гайки наведался в гости к своему 40-летнему знакомому из соседнего села Сытное. Они сели выпивать, а чспустя ккое-то время между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин обухом топора дважды ударил своего гостя по голове. Когда же понял, что тот не подает признаков жизни, бросил тело в яму на приусадебном участке. Погибшего присыпал и прикрыл ветками.

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно с санкцией инкриминируемой 40-летнему мужчине статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожской области совершено жестокое убийство женщины с инвалидностью.

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