Мужчина убил знакомого топором и закопал труп во дворе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Ровенской области мужчина в ходе застолья поспорил со знакомым, потом ссора переросла в конфликт, в результате которого один из участников забил другого до смерти, а труп спрятал во дворе собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Еще 23 мая 36-летняя жительница села Гайки, сообщила в полицию, что несколько дней назад ее 35-летний брат ушел из дома и его местонахождение неизвестно.
Полицейские в рамках уголовного производства начали поиски пропавшего мужчины. Вчера, 26 мая, сестра разыскиваемого наведалась к знакомому, с которым брат время от времени устраивал застолья. Когда женщина обнаружила у него во дворе обувь брата, заподозрила неладное и сразу вызвала полицию.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа Радивиловского отделения и полицейские области. Правоохранители установили, что 17 мая поздно вечером 35-летний житель села Гайки наведался в гости к своему 40-летнему знакомому из соседнего села Сытное. Они сели выпивать, а чспустя ккое-то время между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин обухом топора дважды ударил своего гостя по голове. Когда же понял, что тот не подает признаков жизни, бросил тело в яму на приусадебном участке. Погибшего присыпал и прикрыл ветками.
Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно с санкцией инкриминируемой 40-летнему мужчине статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Запорожской области совершено жестокое убийство женщины с инвалидностью.