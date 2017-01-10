Мужчина в магазине Ровно погиб от взрыва гранаты

По ее словам, погибшим оказался 26-летний житель Ровно, который уже привлекался к ответственности за кражи.

Как сообщал УНН, сегодня в 5 утра в Ровно в помещении магазина на улице Бандеры, 44, где проходил ремонт, произошел взрыв. Внутри полиция обнаружила тело неизвестного мужчины, которому оторвало руки, изувечило лицо и живот. Помещение магазина на цокольном этаже и квартиры многоэтажки взрыв не повредил.