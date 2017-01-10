Чоловік у магазині Рівного загинув від вибуху гранати
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліція назвала попередню причину вибуху та загибелі чоловіка в магазині Рівного. Як повідомила кореспонденту УНН керівник відділу комунікації управління НП у Рівненській області Галина Сернівка, за попередніми висновками експертів у руках чоловіка вибухнула граната.
За її словами, загиблим виявився 26-річний житель Рівного, який уже притягувався до відповідальності за крадіжки.
Як повідомляв УНН, вчора о 5 ранку в Рівному в приміщенні магазину на вулиці Бандери, 44, де тривав ремонт, стався вибух. Всередині поліція знайшла тіло невідомого чоловіка, якому відірвало руки, понівечило обличчя та живіт. Приміщення магазину на цокольному поверсі та квартири багатоповерхівки вибухом не пошкодило.