Чоловік у магазині Рівного загинув від вибуху гранати

За її словами, загиблим виявився 26-річний житель Рівного, який уже притягувався до відповідальності за крадіжки.

Як повідомляв УНН, вчора о 5 ранку в Рівному в приміщенні магазину на вулиці Бандери, 44, де тривав ремонт, стався вибух. Всередині поліція знайшла тіло невідомого чоловіка, якому відірвало руки, понівечило обличчя та живіт. Приміщення магазину на цокольному поверсі та квартири багатоповерхівки вибухом не пошкодило.